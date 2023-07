Prasówka z całego tygodnia 2.07.2023 w Tomaszowie Mazowieckim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Do wypadku ciągnika rolniczego doszło w Wólce Kuligowskiej (gmina Poświętne) w piątek, 30 czerwca 2023. Nie żyje kierowca traktora. Na miejscu policja pod nadzorem prokuratora ustala przyczyny tragedii.

Izabella Krzan to topowa gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie!

Letnia Scena Artystyczna w Tomaszowie rusza już od 7 lipca. Na placu Kościuszki, w samym centrum miasta, odbywać się będzie cykl bezpłatnych dla mieszkańców i turystów wydarzeń w ramach cyklu Letnia Scena Artystyczna. Organizatorem jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Będą to koncerty, kino na leżakach czy show przy fortepianie. Dodatkowo przed tymi wydarzeniami MCK udostępnia scenę artystom amatorom, którzy będą chcieli pochwalić się swoim talentem przed szerszą publicznością.

Finał Miss Polonia 2023 odbędzie się dzisiaj (piątek 30 czerwca) w Zakopanem. O koronę najpiękniejszej walczyć będzie dwadzieścia kandydatek, w tym trzy reprezentantki Łódzkiego. Ale to nie jest jedyny lokalny akcent tegorocznej edycji tego konkursu piękności.

Łoś wpadł do stawu na Osiedlu Niewiadów. Uratowali go strażacy z OSP Ujazd i JRG Tomaszów. Zwierzę wpadło do wypełnionego wodą zbiornika przeciwpożarowego w lesie.

Amerykański dzień w bunkrze w Konewce (gmina Inowłódz) już w sobotę, 1 lipca 2023, zapowiada się emocjonująco. Datę wybrano w związku z podpisaniem przez USA deklaracji niepodległości 4 lipca. Oprócz tradycyjnego zwiedzania, będą dodatkowe atrakcje!

