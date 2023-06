Letnia Scena Artystyczna Miejskim Centrum Kultury w Tomaszowie 2023. Możesz wystąpić i ty!

Letnia Scena Artystyczna MCK w Tomaszowie 2023. Co w programie?

Koncerty, kino na leżakach, show przy fortepianie – to wydarzenia, jakie Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim przygotowało dla mieszkańców i turystów w cyklu wakacyjnych imprez kulturalnych pn. „Letnia Scena Artystyczna”. Pierwszy koncert już 7 lipca o godz. 20.

Sierpień na Letniej Scenie Artystycznej w Tomaszowie

Dodatkowo od godz. 18 (poza dniami, w których zaplanowano seanse filmowe) MCK proponuje lokalnym wykonawcom i utalentowanym osobom, które chciałyby pochwalić się swoimi zdolnościami, a nie mają ku temu okazji, występy w ramach otwartej sceny (Open Stage). Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: [email protected]

Regulamin wydarzenia wraz z kartą zgłoszeniową dostępne są na stronie www.mck-tm.pl. Zgłosić można się również poprzez formularz elektroniczny pod linkiem: Zgłoszenia do Letniej Sceny Artystycznej w Tomaszowie

Można również zgłaszać się osobiście w sekretariacie MCK przy pl. Kościuszki 18 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16). Zgłoszenia przyjmowane będą maksymalnie do 5 dni przed danym wydarzeniem.