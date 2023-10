Tygodniowy przegląd prasy 8.10.2023: Tomaszów Mazowiecki, 1.10-7.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Tomaszowa Mazowieckiego

We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych w kategorii Fizjoterapeuta Roku 2023 w Łódzkiem. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

Wybierasz się w góry jesienią? Nie pozwól, by ominęło cię to niezapomniane widowisko, które jest częścią wspaniałej tradycji. Jesienią górskie tereny mienią się bielą za sprawą... maszerujących owiec. Co to jest redyk? Gdzie i kiedy można podziwiać to wspaniałe wydarzenie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Tomaszów aktywnie działa przeciw bezdomności zwierząt. Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, w związku z przypadającym 4 października Światowym Dniem Zwierząt wziął udział we wspólnej konferencji z prezydentem miasta Marcinem Witko. Zobaczcie zdjęcia, a także materiał video!