Zawody bojowe żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Zobaczcie zdjęcia!

Zawody bojowe żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim

W pierwszym dniu współzawodnictwa odbywało się desantowanie ze śmigłowca z wykorzystaniem liny Fast Rope i zadanie polegające na zajęciu rejonu zbiórki po desantowaniu sposobem spadochronowym. Kolejnym etapem, zawodów była tzw. pętla taktyczna wraz z wykonywaniem zadań: przygotowanie zasobnika towarowego ZT-100 do zrzutu i przemieszczenie go siłami plutonu w rejon załadunku, następnie pokonanie przeszkody wodnej, działanie w rejonie skażonym, obrona punktu amunicyjnego, a na finał bieg zespołowy na dystansie 3.000 metrów zakończony strzelaniem do celu.

Rywalizacja między drużynami była bardzo wyrównana i do ostatnich minut nie można było wskazać wyraźnego lidera. Ostatecznie zwyciężył trzeci szwadron 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim przed drugim szwadronem 7bkpow. Na trzecim miejscu uplasował się 1. szwadron 7bkpow.