Wyłudziła z sądu w Tomaszowie 1,4 mln zł fałszując wyroki. Proces byłej pracownicy sądu dobiega końca przed sądem w Piotrkowie

Według prokuratury, Barbara P.-W. jako była kierowniczka sekretariatu I Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2012 - 2020 sfałszowała 877 wyroków tego sądu . Wyłudziła na ich postawie nienależny zwrot kosztów sądowych, przysługujący rzekomo stronom lub ich pełnomocnikom. Były to kwoty od niespełna 500 do 4 tys. zł, najczęściej w przedziale 1-2 tys. zł. Łącznie uzbierało się aż 1,42 mln zł.

Proces byłej kierowniczki sądowego sekretariatu odroczony do czerwca

Na wniosek prokuratora, wezwano przed sąd również biegłego z zakresu informatyki Krzysztofa Kumorowskiego, który wcześniej wydawał pisemną opinię załączoną do akt. Oskarżyciel miał tylko jedno pytanie, ale odpowiedź nie wniosła do sprawy nic nowego. Do przesłuchania pozostało jeszcze troje świadków, m. in. Aneta L., która nie stawiła się w poniedziałek z powodu choroby. Przewodnicząca składu orzekającego, sędzia Katarzyna Sztandar, przerwała rozprawę do 5 czerwca.