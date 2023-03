Pracownica sądu w Tomaszowie wyłudziła 1,4 mln zł fałszując wyroki. Ruszył proces przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie - ZDJĘCIA

Modus operandi Barbary P.-W. i akt oskarżenia prokuratury

Sposób działania stosowany przez oskarżoną był prosty i zadziwiająco skuteczny. Orzeczenia I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim, do których miała dostęp, edytowała i dopisywała treść, z której wynikało, że stronie sporu lub jego pełnomocnikowi należy się zwrot kosztów sądowych. Na wydruku poświadczała to pieczęcią za zgodność z oryginałem i zanosiła do podpisu przewodniczącemu I Wydziału Cywilnego SR w Tomaszowie lub osobie, która go zastępowała.

Na podstawie tak potwierdzonych dokumentów oskarżona sporządzała polecenia zwrotu opłat sądowych i przekazywała je do księgowości. Do przelewów wskazywała rachunki bankowe prowadzone na rzecz członków jej najbliższej rodziny - męża Marka W., synów Łukasza P. i Mariusza P. , córki Karoliny P., a także matki Janiny K., synowej Natalii B., siostry Agnieszki W. i szwagra Piotra W. Za każdym razem były to kwoty od niespełna 500 do 4.000 zł, najczęściej w przedziale 1.000 - 2.000 zł.