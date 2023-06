Proces byłej pracownicy sądu w Tomaszowie, która wyłudziła 1,4 mln zł, przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie bliski finału. ZDJĘCIA, VIDEO

Proces byłej pracownicy sądu w Tomaszowie, która wyłudziła 1,4 mln zł fałszując wyroki, przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie bliski finału

Według prokuratury, Barbara P.-W. jako była kierowniczka sekretariatu I Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2012 - 2020 sfałszowała 877 wyroków tego sądu. Wyłudziła na ich postawie nienależny zwrot kosztów sądowych, przysługujący rzekomo stronom lub ich pełnomocnikom. Były to kwoty od niespełna 500 do 4 tys. zł, najczęściej w przedziale 1-2 tys. zł. Łącznie uzbierało się aż 1,42 mln zł.

Płacz i przeprosiny na sali sądowej

Były dyrektor dodał, że Barbara P.-W. cieszyła się zaufaniem współpracowników, którzy powierzyli jej m. in. pieczę nad zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Podczas rozprawy oskarżona wstała i z płaczem przepraszała byłego dyrektora za to, że nadużyła jego zaufania i wpędziła go w kłopoty.

O zaufaniu do byłej kierowniczki sekretariatu sądowego mówiła też księgowa sądu. Przyznała, że Barbara P.-W. wyróżniała się statusem materialnym, ale sądziła wówczas, że to jej mąż dobrze zarabia.