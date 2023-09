Warsztaty z upcyklingu w Galerii Tomaszów. Jak zrobić modną torbę shopperkę z banerów reklamowych?

Wyjątkowe warsztaty z upcyklingu w Galerii Tomaszów!

- Zastanawiasz się nad tym, jak wcielać w życie ekologiczne rozwiązania i ograniczyć użycie jednorazówek? Jeśli tak, to to wydarzenie jest dla Ciebie! Udział w warsztatach jest bezpłatny - zachęcają organizatorzy.

Upcykling, czyli wyższa forma recyklingu

Upcykling to sposób wtórnego przetwarzania odpadów, w wyniku którego powstają wyroby o wartości wyższej, unikatowe i wartościowe. Wykorzystując już istniejące materiały, można ograniczyć ilość odpadów i zmniejszyć negatywny ich wpływ na naszą planetę. Przykładem upcyklingu jest szycie toreb z banerów reklamowych. To idea, która - z uwagi na dbałość o środowisko - propaguje pracę rąk własnych, ograniczając do minimum zużycie energii elektrycznej i gazu.