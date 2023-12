Przegląd prasy z tygodnia 17.12.2023. Co działo się w Tomaszowie Mazowieckim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Oto złodzieje, którzy nadal grasują w województwie łódzkim. Mogą cię okraść w sklepie na zakupach, w tramwaju, lub włamać się do twojego domu, gdy jesteś w pracy lub na urlopie. Zobaczcie ich zdjęcia i miejcie się na baczności!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tomaszowie Mazowieckim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jarmark Bożonarodzeniowy w Tomaszowie. Co się będzie działo w sobotę i niedzielę, 16 i 17 grudnia 2023? Zobaczcie PROGRAM!

Poznajcie Świąteczne Gwiazdeczki 2023 w Tomaszowie, Opocznie i obu powiatach! Zakończyło się głosowanie w naszej zabawie. Tradycyjnie, jak co roku, stworzyliśmy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!