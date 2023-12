Jarmark Bożonarodzeniowy w Tomaszowie na placu Kościuszki. ZDJĘCIA, PROGRAM

W niedzielę, podobnie jak w sobotę, od godziny 10:00 do 18:00 będą na placu Kościuszki będą na Was czekały świąteczne stoiska z ofertą m. in. wyrobów ceramicznych, wyrobów rękodzielników (hand made), obrazów członków SAP, czekolad i pierników, gorących napojów, grzańca, produktów kosmetycznych, ozdób bożonarodzeniowych oraz ofertą Kół Gospodyń Wiejskich.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Tomaszowie - niedziela