Świąteczne Gwiazdeczki 2023 w Tomaszowie, Opocznie i obu powiatach. Wyniki plebiscytu. ZDJĘCIA Redakcja

Poznajcie Świąteczne Gwiazdeczki 2023 w Tomaszowie, Opocznie i obu powiatach! Zakończyło się głosowanie w naszej zabawie. Tradycyjnie, jak co roku, stworzyliśmy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!