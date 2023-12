Jarmark Bożonarodzeniowy w Tomaszowie. Co się będzie działo w sobotę i niedzielę, 16 i 17 grudnia 2023. PROGRAM

Przed nami kolejna odsłona grudniowych wydarzeń na placu Kościuszki w Tomaszowie. Tym razem miasto zaprasza na Jarmark Bożonarodzeniowy, który potrwa od 16 do 17 grudnia. Od godziny 10:00 do 18:00 będą na Was czekały tematyczne stoiska. Dodatkowych atrakcji z pewnością nie zabraknie!

Oprócz występów artystycznych czekać będą na Państwa stoiska z ofertą m.in. wyrobów ceramicznych, wyrobów rękodzielników (hand made), obrazów członków SAP, czekolad i pierników, gorących napojów, grzańca, produktów kosmetycznych, ozdób świątecznych oraz ofertą Kół Gospodyń Wiejskich.

Sobota

15.00 – Program artystyczny w wykonaniu uczestników zajęć Anny Gnatek;

16.00 – Jasełka w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10;

16.30 – Program artystyczny w wykonaniu uczestników zajęć Katarzyny Goljat;

17.10 – Program artystyczny w wykonaniu Grupy Wokalni pod kierunkiem Beaty Niedzielskiej

Niedziela