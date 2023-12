Świąteczne kolędowanie w Galerii Tomaszów. W niedzielę wystąpi Zespół Folklorystyczny Smardzewianie

- Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek to przepiękny polski zwyczaj. Cieszę się bardzo, że możemy u nas w Galerii Tomaszów gościć znany zespół, który od dziesięcioleci dba o to, aby nasze lokalne tradycje były pielęgnowane i przekazywane kolejnym pokoleniom. Wszystkich odwiedzających w niedziele nasze centrum zapraszamy do wspólnego kolędowania” – mówi Olga Wiernicka, Regional Marketing Manager NEPI Rockcastle.