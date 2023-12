Prasówka tygodniowa z 10.12.2023 w Tomaszowie Mazowieckim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Transporter Rosi czeka remont. Słynna Różyczka pojechała do Muzeum Pancernego w Kłaninie (województwo pomorskie), gdzie przejdzie remont i zostanie odmalowana, by odzyskać oryginalny wygląd.

Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 713 w Gawronach (gmina Sławno, powiat opoczyński). 28-letni kierowca samochodu marki Opel był pijany, wjechał do rowu i dachował. Stracił prawo jazdy. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. Sprawa trafi pod ocenę sądu. Opoczyńska policja apeluje o trzeźwość na drodze! ZDJĘCIA

Od ślubu Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości" minęły już cztery miesiące. Emocje opadły, tymczasem para uciekła od zimowych krajobrazów wybrała się w zapowiadaną podróż poślubną - do Omanu. Oman leżący w południowo-wschodniej części Półwyspu Arabskiego, nad Morzem Arabskim to wciąż nieodkryty, ale coraz bardziej popularny kierunek na wyjątkowy urlop.

Spartakiada Zdrowia dla Seniorów w Tomaszowie 2023. Rozegrano turniej w kręgle. Sprawdźcie wyniki i zobaczcie zdjęcia!

Już jutro wielki finał wojewódzkiej odsłony plebiscytu Nauczyciel na Medal 2023. Liderów głosowania w wojewódzkim etapie w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej przedstawiamy w naszej galerii zdjęć.

Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.