Autobusy z Będkowa do Rokicin na dworzec PKP już wożą pasażerów. VIDEO

Do końca tego roku przejazdy autobusami będą bezpłatne. Natomiast od stycznia 2024 r. pasażerowie będą podróżowali na biletach zakupionych według taryfy ŁKA.

Mieszkańcy Będowa już bez problemu mogą się dostać na pociąg. Autobusy ŁKA dowożą pasażerów z Będkowa do Rokicin na dworzec PKP i z powrotem. Podróż odbywa się w komfortowych warunkach, niskopodłogowym autobusem hybrydowym marki Solaris. Uruchomiono w sumie 16 kursów na dobę.

Rozkład jazdy autobusów został tak dopasowany do rozkładu jazdy pociągów ŁKA, aby pasażerowie mogli bez długiego oczekiwania na przesiadkę kontynuować podróż. A to wszystko na jednym bilecie wg taryfy kolejowej. I tak np. student za jednorazowy przejazd z Będkowa do Łodzi Fabrycznej zapłaci 7,99 zł, natomiast koszt biletu miesięcznego dla niego na tej trasie wyniesie 166,01 zł.