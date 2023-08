"Porozmawiajmy w Łódzkiem" w Chorzęcinie. Rozmawiano o dofinansowywaniu lokalnych inwestycji za pomocą środków publicznych ZDJĘCIA

- Bardzo ważne dofinansowanie do fundamentów funkcjonowania środowisk lokalnych realizuje samorząd wojewódzki, mówi Antoni Macierewicz. Rząd także jest zainteresowany wsparciem i rozbudową potencjału lokalnej społeczności. Taką rozbudową, która doprowadzi do stworzenia najbardziej istotnego potencjału polskiej lokalnej społeczności. Nie tylko taki, żeby był równy potencjałowi wielkich miast, ale nawet większy. Dlatego, że to tutaj istnieje źródło polskiej siły i tradycji.