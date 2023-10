Narkotyki miał w samochodzie. Policja zatrzymała go na Zapiecku w Tomaszowie

Za kierownicą pojazdu siedział 33-letni mieszkaniec powiatu grójeckiego, a towarzyszył mu 53-letni mieszkaniec Warszawy. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy, gdzie ważeniu i badaniom na testerach poddano zabezpieczone w pojeździe substancje.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości narkotykowej, 27 września 2023 roku około 17:00, zauważyli na jednym z parkingów osiedla Zapiecek osobowego mercedesa na zamiejscowych numerach rejestracyjnych. We wnętrzu pojazdu było dwóch mężczyzn.

Badanie wykazało, że w 4 torebkach foliowych i 2 zawiniątkach znajdowało się łącznie ponad 200 gramów amfetaminy i po około gramie marihuany i mefedronu. Zebrany przez śledczych w sprawie materiał dowodowy pozwolił wykazać, że narkotyki należały do 33-latka, który usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości zabronionych prawem substancji odurzających, za co grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec 33-latka tymczasowe aresztowanie na najbliższe trzy miesiące.