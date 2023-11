Rozbój w Tomaszowie. Dwaj bandyci napadli na 21-latka na ul. Mireckiego

Nad ranem, 17 listopada 2023 roku dyżurny tomaszowskiej komendy otrzymał informację o rozboju, do którego doszło na ulicy Mireckiego. Jak ustalono, 21-letni tomaszowianin, wracając do domu z pracy na nocnej zmianie, został niespodziewanie zaatakowany przez dwóch nieznanych mu mężczyzn, których widział chwilę wcześniej w sklepie przy ulicy Piłsudskiego.

- Napastnicy szli za nim od sklepu, śledząc w którym kierunku idzie. Na ulicy Mireckiego jeden z mężczyzn podbiegł do niego, po czym uderzył go w brzuch przedmiotem przypominającym łom - relacjonuje asp. szt. Aleksandra Cieślak z biura oficera prasowego tomaszowskiej policji. - Poszkodowany zasłonił się, a następnie został uderzony w rękę. Wówczas drugi z mężczyzn podbiegł do niego i wyciągnął z kieszeni jego kurtki portfel.