Narkotyki w gminie Inowłódz. Plantacja marihuany i grzybów halucynogennych zlikwidowana przez policję. ZDJĘCIA, VIDEO

Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej uzyskali informację, z której wynikało, iż na terenie gminy Inowłódz może być prowadzona plantacja marihuany. Do współpracy dołączyli tomaszowscy kryminalni, by wspólnie 11 października 2023 roku, po wcześniejszym wytypowaniu posesji i ustaleniu jej właściciela, wejść na jej teren.

W trakcie policyjnych działań 25-letni mieszkaniec posesji przyznał, że posiada w szafie dwie małe plantacje grzybów halucynogennych oraz marihuanę. We wskazanym miejscu policjanci zabezpieczyli grzybnie wraz z 53 grzybami halucynogennymi oraz 100 gramów suszu roślinnego o charakterystycznym zapachu marihuany.

W trakcie policyjnych działań ustalono, że to tylko część uprawy i narkotyków, jakie posiada młody mężczyzna. W piwnicy znajdowała się duża plantacja konopi indyjskich oraz pojemniki i wiadra z suszem roślinnym. Zarówno rośliny, susz roślinny jak i cały sprzęt służący do ich uprawy i suszenia został zabezpieczony przez technika kryminalistyki do dalszych badań.