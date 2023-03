Koszmar zwierząt w Łazisku koło Tomaszowa. Mieszkańcy wsi sprzątają gospodarstwo. Zwierzęta będą sprzedane na ubój?

Przybyłe na miejsce służby weterynaryjne potwierdziły fatalne warunki bytowania zwierząt. W środę, 29 marca, w gospodarstwie we wsi Łazisko trwała szczegółowa kontrola, a po jej zakończeniu Powiatowy Inspektor Sanitarny wysłał do tomaszowskiej prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na znęcaniu się nad zwierzętami. Skierował także do wójta gminy Tomaszów Mazowiecki wniosek o odebranie zwierząt właścicielom. A jest to 19 sztuk bydła, 9 świń, 8 koni oraz 4 dorosłe psy i 3 szczeniaki.