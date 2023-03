Dramat zwierząt we wsi Łazisko (gmina Tomaszów Maz.). Straszne warunki i dantejskie sceny w gospodarstwie rolnym

Dantejskie sceny we wsi Łazisko (gmina Tomaszów Maz.)

- (...) W niesprzątanych latami oborach, w których warstwa odchodów sięgała dwa metry, zwierzęta konały z głodu i pragnienia. Niedożywione psy żywiły się zwłokami martwych źrebiąt. Za ich budę służyła azbestowa płyta, oparta o ścianę budynku… Chore, zdziczałe, zaniedbane istoty każdego dnia walczyły tu o przetrwanie… - dramatyczny wpis tej treści zamieścił w mediach społecznościowych DIOZ (Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt) i załączył filmik ukazujący dantejskie sceny z udziałem zwierząt we wsi Łazisko w gm. Tomaszów Maz.

Na filmie widać m. in. bydło stojące w odchodach, wychudzoną świnię i psa nadgryzającego martwe źrebię. Zarejestrowano też asystę policji i agresywne zachowanie właściciela gospodarstwa, który ze sztachetą w ręku naciera na społecznego inspektora, by przepędzić go z obejścia.