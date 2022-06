Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ogłoszony

Zarząd Powiatu Tomaszowskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Majowej w Tomaszowie Maz. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ale także osoba niebędąca nauczycielem, która posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny i posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

Przygotowując dokumentację należy dołączyć do niej uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Oferty można składać w terminie do dnia 8 lipca 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie.

Oprócz dyrektora poradni przy Majowej poszukiwany jest też dyrektor ZSP nr 3 w Tomaszowie, czyli Samochodówki, a Urząd Miasta ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorskie w ośmiu szkołach i przedszkolach.