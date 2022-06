Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora ZSP nr 3 (Samochodówki) w Tomaszowie Maz.

Zarząd Powiatu Tomaszowskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3, czyli popularnej samochodówki. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wiele wymagań, ale te najważniejsze to wykształcenie wyższe, studia lub kurs z zakresu zarządzania oświatą oraz co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku nauczyciela. Do konkursu może również zgłosić się osoba niebędąca nauczycielem, ale musi mieć wykształcenie wyższe oraz posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

Czas na złożenie kompletu dokumentów, a wśród nich m.in. koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły, mija 14 czerwca 2022 roku.

Od 2016 roku dyrektorem szkoły jest Katarzyna Banaszczak, ale właśnie mija jej kadencja. Ostatnie lata to znaczny rozwój szkoły, powstało tu m.in. nowoczesne Centrum Kształcenia Praktycznego.