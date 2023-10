Przedszkola w Tomaszowie Mazowieckim w roku szkolnym 2024/2025. Zobacz, gdzie możesz je znaleźć

W jakim wieku możesz zapisać dziecko do przedszkola?

W jakim terminie rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Tomaszowie Mazowieckim?

Jakie są zasady rekrutacji i gdzie szukać informacji o tym?

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Tomaszowie Mazowieckim?

Edukacja przedszkolna jest wielce ważna w rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, dziecko uczęszczając do przedszkola nabiera umiejętności funkcjonowania w grupie. Rozwija się w zakresie społecznym i związanym z emocjonalnością. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z rówieśnikami, wyrażać swoje emocje i potrzeby.