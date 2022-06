Poszukiwani dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli w Tomaszowie Maz. Beata Dobrzyńska

Prezydent Tomaszowa ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołu przedszkolnego i jednej podstawówki. Łącznie będzie to osiem konkursów. Ma to związek przede wszystkim z kończącymi się właśnie kadencjami obecnych dyrektorów. Czy dojdzie do zmian na stanowiskach, dowiemy się wkrótce.