Kiedy powstanie obwodnica Tomaszowa Mazowieckiego i którędy będzie przebiegać? To wciąż bardzo odległa wizja

Pod koniec ubiegłego roku miasto obiegła informacja o budowie obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego.

- Droga, która będzie stanowiła obwodnicę naszego miasta oraz droga, dzięki której będziemy mogli szybko dojechać do Łodzi znalazły się w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad - potwierdził w połowie grudnia prezydent Tomaszowa, Marcin Witko. - We wspomnianym dokumencie znajduje się odcinek drogi S12 Kozenin - Tomaszów Mazowiecki - Łódź Południe oraz S74 w naszym wariancie.

W rządowym programie zatwierdzono budowę liczącej 60 kilometrów drogi S12 na odcinku od węzła Łódź- Południe na autostradzie A1/S8 do węzła Kozenin w okolicach Opoczna (S12/S74). Jej koszt oszacowano na niemałą sumę, bo ma kosztować aż 3,5 mld zł.

W mieście zapanowały optymistyczne nastroje, ponieważ to oznaczałoby wyprowadzenie z miejskich ulic samochodów ciężarowych, które dziś utrudniają życie mieszkańcom i niszczą miejską infrastrukturę. Nastroje szybko jednak trzeba ostudzić, bo choć wpisanie inwestycji do rządowego programu to ważny krok, o który od lat walczyli samorządowcy, to na faktyczne rozpoczęcie budowy będzie trzeba poczekać jeszcze wiele lat.