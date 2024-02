Zwolnij! Jak kocha, to poczeka. Walentynkowa akcja policji w Tomaszowie Mazowieckim

Walentynki stały się dobrą okazją dla policji, aby przypomnieć nie tylko tym zakochanym, że pośpiech, tak jak w miłości, tak i na drodze, nie jest wskazany. Nadmierna prędkość nadal pozostaje jedną z głównych przyczyn wypadków, w tym tych najtragiczniejszych w skutkach.

W dniu Świętego Walentego policjanci z wydziałów ruchu drogowego wszystkich komend policji w garnizonie łódzkim, podczas kontroli drogowych w szczególny sposób przypominali o tym, jak duże niebezpieczeństwo niesie ze sobą przekraczanie prędkości. Kierowcy podczas kontroli drogowych otrzymywali zapachowe serduszka ze specjalnej, limitowanej edycji "Zwolnij - jak kocha, to poczeka!" Przypominają one, że warto zdjąć nogę z gazu i bezpiecznie dojechać do celu, tym bardziej, jeśli czeka tam ukochana osoba.