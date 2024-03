Protest rolniczy w powiecie tomaszowskim, 20.03.2024. Utrudnienia na DW713, ronda w Rokicinach i Ujeździe będą zablokowane

20 marca 2024 roku w godzinach 09:00 – 21:00 na drogach powiatu tomaszowskiego odbędzie się protest rolników, który spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu na drogach serwisowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 713 w obrębie ronda w miejscowości Rokiciny – Kolonia, skrzyżowanie DW716 i DW713. DW nr 713 w miejscowości Buków do miejscowości Ujazd, gmina Ujazd w celu blokady Ronda Niepodległości oraz przejazd DW713 tj. ul. Kościelną, Pl. Wolności, ul. Mostową, ul. Tomaszowską, drogą gminną ul. Antolin do drogi powiatowej ul. Parkowa i Pl. Kościuszki do Ronda Niepodległości..

Ponadto, informujemy, iż wjazd na A-1 z S-8 na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego będzie niemożliwy z uwagi na planowane blokady.