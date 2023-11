Wyremontują lub przebudują kilkanaście ulic w Tomaszowie. ZDJĘCIA, VIDEO

W kilkunastu punktach Tomaszowa Mazowieckiego odbywają się lub wkrótce ruszą prace związane z remontami oraz przebudową ulic. Warte są łącznie około 32 mln złotych. Tomaszów pozyskał na ich realizację 22 mln ze źródeł zewnętrznych, więc - jak mówi prezydent miasta Marcin Witko - grzechem byłoby nie wykorzystać tych pieniędzy i nie podjąć się tych inwestycji.

- Największą jest budowa ulicy Gminnej i Hubala, drogi łączącej Tomaszów z Ciebłowicami, która biegnie z Tomaszowa do Spały i jest ulubioną trasą miłośników wycieczek rowerowych - dodaje prezydent Witko. - Poza tym ulice: Osiedlowa, Modra, Fabryczna, cały szereg ulic na os. Ludwików, etc. Warto nadmienić, że naszym priorytetem jest to by jak najszybciej wszystkie ulice, które są dziś gruntowe, zostały utwardzone. Na te inwestycje nie nie pozyskać dofinansowania jest układanie płyt tupu jomb i w tym zakresie będziemy chcieli bardzo wiele zrobić. Mam nadzieję że już niebawem będziemy mogli powiedzieć, że w Tomaszowie nie ma żadnej drogi gruntowej.