Pałac Piescha w Tomaszowie będzie wywłaszczony? Procedura ruszyła. Tymczasem willę wystawiono na sprzedaż

- Wchodząc do środka, oczom ukazuje się obraz rozpaczy, opady atmosferyczne sukcesywnie zalewają wnętrza pogarszając stan stropów. W sali przylegającej do pałacowej oranżerii tragiczny stan stropu łukowego. Jeszcze niespełna 3 lata temu był w dobrym stanie, co pokazuje zaniedbania obecnego właściciela. Przy dalszej obojętności w przeciągu roku może dojść do katastrofy budowlanej - opisywała Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody, zaś w protokole znalazło się stwierdzenie „właściciel nie wywiązał się z zaleceń konserwatorskich i restauratorskich”.