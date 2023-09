7. Love Polish Jazz Festival w Tomaszowie zachwycił miłośników nie tylko jazzu. ZDJĘCIA, VIDEO

Artystka zachwycała na scenie nie tylko doskonałą formą wokalną i wykonała piękny ukłon w stronę tomaszowskiej publiczności, śpiewając w oryginalnej aranżacji "Tomaszów", rozsławiony przez utwór Zygmunta Koniecznego do wiersza Juliana Tuwima i niezapomniane wykonanie Ewy Demarczyk.

- To, co mnie bardzo zaskoczyło, że Komeda trafia do ludzi, którzy na co dzień nie słuchają jazzu - zauważa Krzysztof Balkiewicz, dyrektor artystyczny Love Polish Jazz Festival. - Po występie Macieja Tubisa mówili, że po raz pierwszy byli zachwyceni. Zresztą Maciek wykonał genialny projekt, a po koncercie był tak zmęczony, że ledwo stał na nogach. Tyle energii wniósł, ale publiczność odwdzięczyła się ogromnymi brawami.