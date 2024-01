Koncert Noworoczny w Tomaszowie 2024: Orkiestra Symfoniczna Tomaszowa Mazowieckiego – TM Orchestra i Filip Lato. ZDJĘCIA

W wersjach symfonicznych zaprezentowano polskie i światowe przeboje muzyki rozrywkowej, m. in. z repertuaru Czesława Niemena, Zbigniewa Wodeckiego czy Skaldów. Z pięknym akompaniamentem tomaszowskiej orkiestry usłyszeliśmy m. in. "Z kopyta kulig rwie", "Sen o Warszawie", "Lubię wracać tam gdzie byłem", a nawet pieśń włoskich partyzantów antyfaszystowskich z II wojny światowej, wypromowaną na nowo w okresie pandemii koronawirusa - "Bella ciao".

Ciarki można było poczuć podczas brawurowego wykonania słynnej piosenki "Shallow" Lady Gagi i Bradleya Coopera. Na bis Filip Lato zaprosił publiczność do wspólnego zaśpiewania piosenki "100", którą wykonywał z zespołem Sound'n'Grace ("Swój czas, weź w garść, swój czas Zanim Ci życie nie powie, że pass I odholuje, weź w garść i idź Zacznij na 100, nie na 5 procent żyć"). Na koniec usłyszeliśmy jeszcze "Simply The Best" Tiny Turner.