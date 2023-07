Wypadek w Ujeździe z udziałem motocykla i samochodu osobowego. Dwie osoby zostały ranne. ZDJĘCIA

Wypadek w Ujeździe z udziałem motocyklisty. Dwie osoby zostały ranne

Do wypadku w Ujeździe z udziałem motocykla i samochodu osobowego marki Opel doszło w niedzielę około godz. 12:00. Do zderzenia obu pojazdów doszło tuż przed przejściem dla pieszych. Dwie osoby zostały ranne. Z urazami nóg przewieziono je do szpitala w Tomaszowie Mazowieckim. Okoliczności wypadku ustalają policjanci z wydziału ruchu drogowego tomaszowskiej komendy.

Na miejscu byli strażacy z OSP Ujazd, którzy jako pierwsi udzielili pomocy poszkodowanym. Byli też strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej z komendy PSP w Tomaszowie, zespół ratownictwa medycznego i policja.