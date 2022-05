Wypadek na ul. Ujezdzkiej w Tomaszowie. Ciężarówka wjechała w budynek, ulica jest zablokowana

Dramatyczna akcja ratunkowa przy DK12 w Sulejowie. Kierowca przygnieciony przez ciężarówkę ZDJĘCIA

W poniedziałek, 25 kwietnia, ok. godz. 15. na parkingu leśnym przy drodze krajowej nr 12 (DK12) przy wjeździe do Sulejowa, doszło do nietypowego i groźnego...