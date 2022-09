Wyniki poprawkowej matury w Tomaszowie. W liceum katolickim maturę zdał tylko jeden uczeń

Przypomnijmy, że maturę poprawkową uczniowie, którzy nie zdali jednego przedmiotu, pisali pod koniec sierpnia. 9 września poznali oni wyniki egzaminu. Jeśli im się udało, otrzymali świadectwo dojrzałości. Pozostali na szansę na poprawkę muszą czekać rok. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała właśnie wyniki poprawkowych matur w Łódzkiem z podziałem na szkoły. Jak z poprawką poradzili sobie tomaszowscy uczniowie?

Do matury 2022 w Tomaszowie Mazowieckim przystąpiło 833 uczniów szkół średnich. Na początku lipca okazało się, że niestety 210 uczniów nie odebrało w pierwszym terminie świadectwa dojrzałości, bo nie zdali co najmniej jednego przedmiotu. Oznacza to, że zdawalność w powiecie tomaszowskim po pierwszym terminie wyniosła 75 proc. (zdawalność dla całego województwa łódzkiego to 77 proc., a zdawalność ogólnopolska to 78,2 proc.).

Matury poprawkowej nie było w II Liceum Ogólnokształcącym, w LO Thomas oraz w szkole SMS w Spale, gdzie zdawalność w maju wyniosła 100 proc. W pozostałych szkołach średnich poprawki się odbyły, a wielu uczniom udało się wywalczyć świadectwa dojrzałości. W efekcie zdawalność w powiecie tomaszowskim podskoczyła do 81 proc., a 53 uczniów wykorzystało szansę daną na sierpniowej poprawce.