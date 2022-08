Incydent podczas poprawkowej matury w Liceum Katolickim w Tomaszowie Maz. Sprawą zajmie się Rzecznik Praw Dziecka i KRRiT

Do nieprzyjemnego incydentu doszło we wtorek rano w Liceum Katolickim w Tomaszowie Maz., gdzie kilkoro uczniów pisało poprawkową maturę. Jak podaje TVP Info, tuż przed rozpoczęciem egzaminu poprawkowego, pracownica TVN weszła do sekretariatu szkoły i chciała przeprowadzić wywiad z kimś z dyrekcji. Wicedyrektor szkoły Sylwia Leszczuk wyjaśniła, że nie jest to pora na wywiad, tłumacząc, że sytuacja niepotrzebnie stresuje dzieci. Mimo tego dziennikarka nie odpuszczała.

– Przecież to mogło wpływać na wyniki egzaminu. Dzieci dodatkowo się zestresowały. Każdy ma prawo pytać o wywiady, ale można to było zrobić w innym momencie - mówiła dla TVP Info Sylwia Leszczuk wicedyrektorka Liceum Katolickiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Dyrektorka zapowiedziała zgłoszenie sprawy na policję, do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a także do Rzecznika Praw Dziecka i tak też się stało, już koło południa Mikołaj Pawlak, pełniący tą funkcję, opisał w mediach społecznościowych sytuację z Tomaszowa: