Nabór do szkół średnich w Tomaszowie zakończony. Gdzie wypadł najlepiej? Których klas nie udało się utworzyć?

Zakończył się nabór do szkół średnich w Tomaszowie Mazowieckim. W tym roku był wyjątkowy, bo o miejsca w szkołach ponadpodstawowych aplikowało półtora rocznika uczniów klas ósmych. To cały rocznik 2007, który poszedł do szkoły jako siedmiolatki, a także pół rocznika 2008, których chwilowa reforma oświaty posłała do szkolnych ławek jako sześciolatków.

Już pierwsze dane naboru pokazywały, że szczególnym zainteresowaniem cieszyły się licea ogólnokształcące, a także klasy w ZSP nr 1, czyli Mechaniku. Nie udało się otworzyć wszystkich klas w ZSP nr 3, bo pomimo inwestycji w bazę szkoły, nie było chętnych na takie kierunki jak technik budownictwa, technik spawalnictwa czy technik mechanik.