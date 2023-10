Święto Edukacji Narodowej w Piotrkowie. Nauczyciele z regionu łódzkiego odebrali medale i nagrody ZDJĘCIA, VIDEO

Dzień Edukacji Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim. Oto nagrodzeni nauczyciele

Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim doceniono ponad stu nauczycieli i dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych m.in. z Tomaszowa, Opoczna, Łasku, Radomska, Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu, Łowicza, Skierniewic, Rawy Mazowieckiej i Bełchatowa.

W nagrodę za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze odebrali Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę, medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji i Nauki, a także nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty. Uroczystości odbyły się w auli Akademii Piotrkowskiej, gości witał Tomasz Trzaskacz, dyrektor delegatury łódzkiego Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim, a nagrody wręczali m.in. Marszałek Senior Antoni Macierewicz, wicewojewoda łódzki Jarosław Brózda i Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flejszar.

- Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, ponieważ jestem nauczycielem dopiero z 13-letnim stażem - mówiła Karolina Sianoszek, nauczycielka w Przedszkolu Integracyjnym nr 6 w Łowiczu, odznaczona Brązowym Medalem Zasługi. - To też wielka mobilizacja na kolejne lata, by jeszcze więcej z siebie dać. A to jest praca trudna, bo z roku na rok jest coraz więcej dzieci z zaburzeniami. Początek mojej pracy to były głównie dzieci z zespołem Downa, teraz są to przede wszystkim zespoły Aspergera, autyzm - bardzo trudna praca, wymagająca wielu wysiłków i wyrzeczeń, ale uśmiech dzieci wszystko wynagradza - dodaje.