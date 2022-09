KRRiT zajęła stanowisko w sprawie incydentu podczas poprawkowej matury w Liceum Katolickim w Tomaszowie

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia podczas poprawkowej matury w Liceum Katolickim w Tomaszowie doszło do incydentu z udziałem dziennikarki TVN24. Zdaniem dyrekcji szkoły, pracownica telewizji wtargnęła do szkoły, domagając się wywiadu, stresując i strasząc uczniów, którzy przystępowali w tym dniu do poprawki. Dyrektorka zgłosiła sprawę m.in. do Rzecznika Praw Dziecka, a ten zapowiedział skargę do KRRiT na stację TVN24. Przedstawiciele TVN24 od razu wyjaśniali, że ekipa telewizyjna nie wtargnęła do szkoły, a weszła bez kamery, by poprosić o zgodę na nagrywanie, a dziennikarka nie rozmawiała z uczniami.