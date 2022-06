W sobotę inauguracja pociągów do Spały. Na początek darmowe przejazdy i piknik rodzinny

Od 2 lipca Łódzka Kolej Aglomeracyjna zacznie regularne weekendowe kursy do Spały, które będą realizowane dzięki zakupowi nowego taboru o napędzie elektryczno-spalinowym. Dwie pary pociągów będą kursować na trasie Łódź Fabryczna - Tomaszów - Spała do grudnia 2022 r. włącznie.

Regularne połączenia kolejowe ze Spałą realizowane były w czasach PRL, gdy działał tu Fundusz Wczasów Pracowniczych, a mieszkańcy całego województwa tłumnie przyjeżdżali do Spały i nad Pilicę spędzać czas wolny. Niestety w latach 90. połączenia kolejowe zostały zawieszone, a pociągi docierały tu incydentalnie m.in. z okazji Dożynek Prezydenckich. Teraz po latach regularne kursy weekendowe zostaną przywrócone.

Poprzedzi je inauguracyjny przejazd zaplanowany na najbliższą sobotę, 25 czerwca. Pierwszy pociąg z Łodzi Fabrycznej wyjedzie o godzinie 9.40, a kolejne połączenie będzie realizowane o godz. 12.46 z Koluszek. Powrót ze Spały zaplanowano o godz. 11.31 (do Koluszek), 16.25 (do Tomaszowa) oraz 18.52 (do Łodzi Fabrycznej). Tego dnia przejazd będzie darmowy, a w Spale na Przystani nad Pilicą w godzinach 11.30 -19 odbędzie się piknik rodzinny.

Przygotowane atrakcje dla wszystkich uczestników: