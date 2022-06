Imprezy na 24-26 czerwca w Tomaszowie i regionie. Dzieje się w pierwszy weekend wakacji!

Koncert Daniela Wysokińskiego

Inowłodzka sobótka i kramy na zamku

Inowłodzka Sobótka odbędzie się w piątek, 24 czerwca, na zamku w Inowłodzu. Początek o godz. 17. Impreza rozpocznie się na Zamku warsztatami wicia wianków oraz rozstrzygnięciem konkursu na najpiękniejszy z nich. Będzie można również posłuchać śpiewu zespołów ludowych z terenu Gminy Inowłodz. Następnie uczestnicy przemaszerują z pochodniami na przystań nad Pilicę. Wydarzeniu towarzyszył będzie Sobótkowy spływ kajakowy. Nad Pilicą zaplanowano występy artystyczne oraz puszczenie wianków na rzekę. Tradycyjnie rozpalone zostaną ogniska. Natomiast dzień później, w sobotę, 25 czerwca odbędą się na zamku Kramy Inowłodzkie. To impreza osadzona w realiach XV wieku. Odbywa się od 2017 r. na podzamczu Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu. Podczas wydarzenia prezentowane są warsztaty rzemiosł dawnych, obyczaje średniowieczne oraz kultura i sztuka tego okresu.

Pociągi ruszą do Spały

W najbliższą sobotę, 25 czerwca, zaplanowano inauguracyjny przejazd pociągów z Łodzi przez Tomaszów do Spały. Na stałe pociągi do rozkładu jazdy trafią 2 lipca i będą kursować w soboty, niedziele i święta, ażd do grudnia. Na inaugurację zaplanowano piknik rodzinny na Przystani w Spale. Atrakcji nie zabraknie!