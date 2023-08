Weekend 18-20 sierpnia w Tomaszowie i powiecie tomaszowskim. Przegląd imprez

To będzie weekend pełen atrakcji! Co będzie się działo w Tomaszowie i regionie?

W niedzielę, 20 sierpnia, Nocna Jazda Moto Show Arena!

Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki zaprasza w niedzielę, 20 sierpnia do Areny i na Tomaszowskie Błonia na imprezę skierowaną nie tylko do fanów motoryzacji – Nocną Jazdę Moto Show Arena. W programie imprezy mnóstwo atrakcji, a wśród nich m.in.: loty śmigłowcem i balonem, wesołe miasteczko, zlot motoryzacyjny, food trucki, wystawa wyjątkowych samochodów, strefa Off Road Taxi, strefa car audio, Tesla Plaid 2S/100 przejazdy Supercars, a także goście specjalni. Gwiazdą wieczornego koncertu będzie Gibbs.

Program:

11:00 - Start imprezy;

11:10-11:50 - Pokaz grupy paramilitarnej Grot;

11:50 -12:20 - Pokaz Straży Pożarnej (stanowisko MMauto);

12.30-12.40 pokaz driftu Aleksandra Pelikańskiego;

12:45- 14:30 - Kamena Rally Team I LICYTACJE;

14:30-15:00 - Michu Jasionowski;

15:00-16:00 - Pogadanki (scena Europłot);

16:00-18:00 - Pudzianowski show (stanowisko Europłot);

16:00-18:00 - Paweł Pawlak - spotkanie (stanowisko Eurobruk);

18:00-19:00 – Vix.n;

19:00-19:30 - rozstrzygnięcie konkursów;

19:45-20:20 - rozdanie nagród w konkursach (scena Europłot);

20:30- Koncert gwiazdy wieczoru – Gibbs.

Podczas imprezy odbędzie się akcja charytatywna na rzecz podopiecznych tomaszowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.