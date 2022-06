Atrakcje na wakacje, czyli czym kuszą ośrodki kultury i sportu w Tomaszowie i regionie? OFERTA

Na półkolonie zaprasza miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie. Atrakcji nie zabraknie dla nikogo

Wakacyjne zajęcia MCK skierowane są do dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Odbywać się będą w Tkaczu przy ul. Niebrowskiej 50, w kilku tygodniowych turnusach w terminie od 27 czerwca do 12 sierpnia (z tygodniową przerwą od 18 do 22 lipca). Zorganizowane będą wokół trzech tematów: Tropiciele zwierząt, Na Dzikim Zachodzie oraz Wehikuł czasu.

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: opiekę doświadczonych animatorów w godzinach 8-16 (w godz. 8-9 oraz 15-16 zajęcia świetlicowe), wyżywienie (drugie śniadanie i obiad), atrakcyjne wycieczki po mieście i poza Tomaszów, fascynujące warsztaty (m.in. muzyczne, plastyczne, ceramiczne, rekreacyjne i inne), spotkania z ciekawymi gośćmi specjalnymi, wyjścia do kina, a także sporo ruchu w trakcie zajęć na kręgielni, basenie, w parku linowym itp.