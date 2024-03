Psycholog i psychoterapeuta dziecięcy na NFZ w Tomaszowie Maz. Ruszyła nowa placówka leczenie depresji u dzieci i młodzieży

Od 1 marca w Łódzkiem pomocy na I poziomie będę udzielały trzy nowe ośrodki, a w sumie w Łódzkiem będą 34 takie ośrodki - we wszystkich powiatach co najmniej po jednym. W powiecie tomaszowskim pracuje już ośrodek I poziomu, ale z analiz NFZ wynikało, że konieczne jest jego wsparcie.

W ośrodkach można skorzystać m. in. z porady psychologicznej, sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej, wizyty, porady domowej lub środowiskowej. Praca ośrodków jest oparta przede wszystkim na współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. Dlatego ważne jest, aby ośrodek był jak najbliżej domu.

– Analizujemy dostęp do leczenia dzieci w kryzysie psychicznym i sukcesywnie ogłaszamy konkursy ofert na te świadczenia. Od marca dołączają kolejne 3 ośrodki I poziomu, w kwietniu następne. Naszym priorytetem jest to, aby dziecko otrzymało pomoc jak najbliżej miejsca zamieszkania, żeby zdrowiało w swoim otoczeniu domowym i rówieśniczym – mówi Artur Olsiński , dyrektor łódzkiego NFZ.

Nowe placówki psychiatrii dziecięcej w Łódzkiem na NFZ od 1 marca 2024

Depresja w Łódzkiem

Z raportu NFZ na temat depresji wynika, że w Polsce rośnie liczba pacjentów poniżej 18. roku życia, którzy skorzystali z refundowanych leków przeciwdepresyjnych. W Łódzkiem w 2022 r. epizod depresyjny i zaburzenia depresyjne nawracające rozpoznano u 1.803 dzieci w wieku od 10 do 19 lat. W tej grupie najczęściej chorowały dziewczynki – 1.053 w wieku od 15 do 19 lat.

W roku 2023 od stycznia do września epizod depresyjny i zaburzenia depresyjne nawracające 1404 dzieci od 10 do 19 lat, dziewczynki w wieku 15-19 lat chorowały najczęściej – 876 dziewczynek.

Zdarza się, że dziecko potrzebuje wsparcia w postaci leków przeciwdepresyjnych, od stycznia do maja 2023 r. leki przeciwdepresyjne wypisano dla 4.265 dzieci w wieku od 14 do 18 lat i 786 dzieci w wieku od 0 do 13 lat **.

*raport NFZ o depresji: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/badania-i-dane/zdrowe-dane/raporty/nfz-o-zdrowiu-depresja

** ezdrowie.gov.pl