Tomaszów przeciw bezdomności zwierząt. Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, stawia miasto za wzór. ZDJĘCIA, VIDEO

Tomaszów przeciw bezdomności zwierząt. Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, stawia miasto za wzór

- Miło mi poinformować, że w Tomaszowie zwierzęta wygrały – poinformował, w kontekście wyniku głosowania w TBO, Marcin Witko . - W Tomaszowie Mazowieckim jakiś czas temu powstał zespół ds. zwierząt, w ramach którego urzędnicy, również po godzinach pracy, działają na ich rzecz. Naszym celem jest budowa Centrum Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi, ale chcemy by docelowo takie miejsce nie było potrzebne, aby tych bezdomnych zwierząt w ogóle nie było – dodał prezydent miasta.

Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, przyznał, że z wielkim uznaniem i podziwem patrzy na to, co dzieje się w Tomaszowie Mazowieckim, jeśli chodzi o ochronę zwierząt.

- To ochrona zwierząt na najwyższym, europejskim poziomie, taka jaka właśnie powinna być - zaznaczył. - Gratuluję mieszkańcom miasta tego wyboru, że zdecydowali się na troskę o schronisko, o dobro zwierząt w ramach Budżetu Obywatelskiego. W tych działaniach, które podejmuje Tomaszów Mazowiecki i pan prezydent Marcin Witko, póki co Unia Europejska nie udziela wsparcia, dlatego, że ochrona zwierząt domowych nie jest częścią polityk europejskich. Aktualnie podejmuję intensywne działania, żeby była, aby tego typu działania na rzecz zwierząt, jak w Tomaszowie Mazowieckim, mogły być również finansowane z funduszy europejskich – dodał Janusz Wojciechowski .

Bezpłatna sterylizacja, kastracja i czipowanie psów oraz kotów w Tomaszowie

W Tomaszowie każdy mieszkaniec może złożyć wniosek na darmową sterylizacje i/lub kastrację psa czy kota i suczki lub kotki. Do tego są bezpłatne szczepienia przeciwko wściekliźnie, ale warunkiem otrzymania jest zaczipowanie zwierzaka. Czipowanie również jest bezpłatne. Zespół rejestruje zwierzęta w międzynarodowej bazie, co w przypadku np. zagubienia czworonoga, ułatwia jego odnalezienie. Do 3 października w ramach tego programu złożono już 1.270 wniosków, a po wtorkowej konferencji w punkcie na placu Kościuszki zgłaszały się kolejne osoby.