Pościg policji za pijanym kierowcą. Uciekał od Rzeczycy przed drogówką z Tomaszowa i Opoczna. Wiózł 3-letnie dziecko. VIDEO

- W trakcie ucieczki wykonywał agresywne manewry, uniemożliwiając policjantom wyprzedzenie jego auta - relacjonuje asp. sztab. Grzegorz Stasiak , oficer prasowy tomaszowskiej policji. - Funkcjonariusze o pościgu natychmiast poinformowali oficera dyżurnego z Tomaszowa, który skierował do wsparcia inne dostępne patrole. O prowadzonym pościgu powiadomiony również został oficer dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, który również ze swojego terenu skierował do wsparcia patrole ruchu drogowego.

Policjanci ruszyli za skodą by skontrolować kierowcę. Gdy jechali radiowozem bezpośrednio za nią, wydali kierowcy wyraźny sygnał do zatrzymania, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Mężczyzna nie reagował, natychmiast przyspieszył.

Do zdarzenia doszło 29 września 2023 roku w godzinach popołudniowych. Jeden z policyjnych patroli ruchu drogowego z Tomaszowa Mazowieckiego prowadził kontrolę prędkości na terenie Rzeczycy. Po godzinie 18:00 funkcjonariusz zauważył osobową skodę, której tor jazdy wzbudził podejrzenie, iż kierowca może potrzebować pomocy lub jest pod wpływem jakichś środków.

Gdy kierowca skody wjechał na teren miejscowości Szadkowice w powiecie opoczyńskim, policjanci przygotowali blokadę wykorzystując do tego radiowóz. Kierowca skody znalazł się w potrzask, bo odcięto mu dalszą drogę ucieczki i zmuszony był zatrzymać się na drodze powiatowej pomiędzy radiowozami. Wtedy mundurowi dobiegli do kierowcy i go obezwładnili.