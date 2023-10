Gdzie spoczywa Hubal? Stowarzyszenie Wizna 1939 wskazuje kościół św. Idziego w Inowłodzu. ZDJĘCIA, VIDEO

- Synowie wydedukowali, że to musi być gdzieś pod tym murem, bo ich ojciec palił tam znicze i modlił się - tłumaczy tę teorię Dariusz Szymanowski. - Ponieważ tematem zainteresował się Urząd Bezpieczeństwa, szczątki Hubala trzeba było stąd zabrać w kolejne miejsce. Moje ustalenia doprowadziły do kościoła w Inowłodzu. Proboszczem był wówczas ksiądz Stanisław Kowalski od roku 1928 do 1949 wtedy, kiedy zmarła żona właściciela tego grobowca, Rozalia Kowalska. Zbieg tych zdarzeń, zbieg tych dat. Udało się nam ustalić, że wówczas szczątki musiały być przeniesione do tego kościoła i tu ukryte bądź pochowane. Jednocześnie skontaktowała się ze mną anonimowo osoba, starszy pan, który również wskazywał, że w kościele św. Idziego, "gdzieś w krypcie kościelnej" - on tak to nazywał, są pochowane szczątki Hubala.