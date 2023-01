Trwa przebudowa drogi z Tomaszowa nad Zalew Sulejowski. Pierwsze odcinki ścieżki rowerowej już są [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, że przebudowa drogi z Tomaszowa do Smardzewic obejmuje dwa odcinki: od granic Tomaszowa do tamy, a następnie od tamy do ulicy Głównej w Smardzewicach. Inwestycja jest co prawda prowadzona etapami, ale kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w różnych miejscach. Najpoważniejsze utrudnienie to ruch wahadłowy od skrzyżowania na Borki do zjazdu do portu u Marusia. Tutaj ruch odbywa się jednym pasem i jest regulowany sygnalizacją świetlną. Na tym odcinku prace są też najbardziej zaawansowane, miejscami są już ułożone fragmenty ciągu pieszo-rowerowego. Na nieczynnym pasie jezdni jest już ułożona pierwsza warstwa ścieralna asfaltu.

Co ciekawe ścieżka rowerowa, póki co kończy się 200 metrów przed tamą, ponieważ dalej są to tereny należące do Wód Polskich i bez specjalnego porozumienia inwestycja nie może być tu prowadzona, a to oznacza, że żeby bezpiecznie dojechać do tamy będzie trzeba znowu zjechać na jezdnię, bo ścieżka urwie się przy jednej z posesji. Trwają jednak rozmowy między Zarządem Drów Powiatowych a Wodami Polskimi i miejmy nadzieję, że uda się dojść do porozumienia, a Wody Polskie bezpłatnie przekażą pod budowę brakujący odcinek.