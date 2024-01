Nowy rozkład jazdy MZK Tomaszów Maz. od 15 stycznia 2024 roku. Co się zmieni w kursach autobusów komunikacji miejskiej?

Do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Maz. wpłynęło wówczas od mieszkańców aż 458 wniosków dotyczących projektu nowego rozkładu jazdy . Jak zapewniają służby miejskie, wprowadzono 80 procent zmian proponowanych we wnioskach.

Głównym założeniem nowego rozkładu jazdy MZK Tomaszów Mazowiecki jest koordynacja sieci połączeń, wprowadzenie na wspólnych odcinkach tras cykliczności i przemienności kursów autobusów różnych linii, tak aby odpowiadał on potrzebom mieszkańców zgłoszonym podczas konsultacji społecznych. Przypomnijmy, że prowadzono je między 18 września 2023, a 9 października 2023 roku.

Szczegóły wprowadzonych zmian linii MZK Tomaszów

Linia 4 – nowa trasa częściowo przejmie obsługę Białobrzeg od linii nr 8 z zachowaniem interwałów 60 minutowych. Rozwiązanie to wprowadzi połączenie Białobrzeg i Ludwikowa ze szpitalem.

Linia 4 A - wprowadzona zostanie nowa linia 4A na trasie z dworca PKP z przejazdem ulicą Chopina do ronda przy skrzyżowaniu ulic Zawadzkiej oraz Dzieci Polskich (nawrót na Rondzie A. Walentynowicz), dalej do Ludwikowa (wybrane kursy do Białobrzeg) po trasie linii nr 4. Linia 4A funkcjonować będzie w dni powszednie po godz. 19, w soboty po godz. 16, a w niedziele przed godz. 7 oraz po godz. 15.

Linia 5 – trasa linii pozostanie bez zmian. Nastąpi jednak pewne skonsolidowanie kursów wykonywanych obecnie jako połączenie linii 45 i 5 na trasie Jadwigów - Wiaderno – Dąbrowa – Zaborów - Cekanów.