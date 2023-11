Otwarcie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim. Promenada, plaża, molo. ZDJĘCIA, VIDEO

Choć zagospodarowanie terenów nad Zalewem Sulejowskim na cele turystyczno-rekreacyjne zakończyło się już we wrześniu, dopiero teraz inwestycję tę oficjalnie otwarto. Trzeba było czekać m. in. na wszystkie zezwolenia, dopuszczenia do użytkowania i certyfikaty.